Много акций и скидок на автомобили в новом автосалоне под названием Лого Моторс в городе Ижевск по адресу Азина 83. Цены на автомобили очень низкие, вот например Киа Риа можно приобрести от 489 400 рублей. Существует так же максимально выгодная государственная программа Первый семейный автомобиль. Акция счастливые часы до 12:00. В автосалоне так же доступен Трейд-ин.
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Если вы являетесь клиентом или когда либо обращались в данный автосалон, можете оставить свои отзывы на нашем сайте о приобретении автомобиля, о том как прошла покупка и все ли понравилось или все таки что то в автосалоне не хорошо!?
Сайт автосалона: https://logo-motors.ru/
Адрес автосалона: Ижевск, Улица Азина 83
Телефон автосалона: +7-3412-20-97-38
увидел рекламу в интернете, так как искал автосалоны для покупки машины, давно мечтал о не дорогой в кредит со всеми опциями машине, что бы не сильно потом бедствовать и кусать локти, я решил посмотреть на сайте машины, увидел прекраснейший автомобиль, дальше не важно какой потому что до покупки дело не дошло, а вот почему, оформляю заявку онлайн, жду когда мне позвонит девушка Анастасися, но в течении трех дней молчок,я еще раз написал заявку на Лого Моторс, опять тишина, решил позвонить сам, ответил пьяный менеджер и сказал что таких заявок на машину нету, потому что они закончились, и начал предлагать мне машины, больше чем я рассчитывал, но я не растерялся послал его и его Лого Моторс на три буквы потому что они совсем ахринели работать как мудаки, я крайне в бешенстве и не советую обращаться за машинами в этот Лого Моторс!
Друзья, хочу поделиться с вами историй , которая произошла совсем недавно с сайтом Лого Моторс. Мы с женой решили взять машину с пробегом kia rio, позвонили оператору колцентра, нам сообщили , какие нужны документы и как и где мы можем купить машину. Нам сказали , чтобы мы приезжали и что машина есть в наличии. Я с женой приехали в автосалон, машины там не было, менеджер то исчезал, то снова появлялся, потом спустя некоторое время сообщил, что нашей машины нет, но он может предложить нам другую, более похожую на ту, которую мы заказали! А приехали мы издалека. На вопрос, почему нам сказали, что машина есть, менеджер сказал, что ничего не знает , т. к не обладает информацией, почему нам так сообщили! Лого Моторс Лохотрон! Не советую!
не обращайтесь никогда в этот Лого Моторс, самые поганые люди самые поганые цены на авто, приехал оформлять машину из другого населенного пункта из далека, мало того что на телефонные звонки не отвечают толком будто спят все в рабочее время, там еще и откровенно врут в лицо, скидка была при предоставлении документов о заработной плате типо льгот для людей у кого маленькая зарплата, около 12 процентов так еще сняли сумму за такую услугу о рассмотрении 5400 рублей, это что за Лого Моторс такой ни страха не совести людей честных обманывать только и могут, суки не благодарные люди сами к ним идут увлеченные красивыми картинками на сайтах и рекламы обходите стороной а лучше читайте перед тем как собираетесь покупать что либо, не обжигайтесь как я!
добрый день приобретал машину в Лого Моторс, машину оформили в кредит на 7 лет, но в договоре была маленькая поправка что первые 4 года оплачиваю проценты в банк за его работу и только потом я плачу сумму кредита, и очень не понятно рассчитали оплаты, я плачу как бы за два кредита, в разных банках, это вообще сначала заметила жена , но уже поздно мы сидели в кафе праздновали покупку новой машины, а еще узнал на сайте Лого Моторс что там в подарок идет либо каско либо зимние шины, но в итоге дали аптечку и знак аварийной остановки, спасибо большое, автосалон Лого Моторс самый убогий мало того н*ебали с кредитом на деньги кинули так еще суки резину не дали, это еще кредит вышел на шины. Гандоны.
Ни в коем случае не доверяйте отзывам на официальном сайте Лого Моторс! Их пишут сами сотрудники, которых заставляют прикидываться реальными клиентами. Там все прям так ванильно, что вам чуть ли тачку не бесплатно отдают, еще и в задницу потом расцелуют только за то, что пришли к ним. На других сайтах полно негатива в отношении Лого Моторс, и таким отзывам я доверяю куда охотнее. Не стал рисковать деньгами, так как на машину собирал больше 5 лет, в Ижевске полно и других автосалонов. не верьте люди в положительные отзывы!!!
Как можно так относиться к людям, “уважаемые” сотрудники Лого Моторс?! Хотел прикупить пару автомобилей для малого бизнеса, думал забацать выгодную сделку. Естественно брал автокредит. Всё мне так красиво расписали и преподнесли (лучше бы консультировали так, чем лапшу вешать на уши), а по итогу переплата составила почти как ещё один автомобиль… Мелким таким шрифтом в договоре написано… Я прифигел. Думаю, ну может за качественные автомобили стоит так платить. Если бы! За тот отстой, который мне втюхали, мне должны ещё и доплатить. Теперь и не перепродашь, потому что я на уши так приседать не умею, к сожалению да и еще по договору нужно сначала выкупить авто, и сдать обратно не получится. Люди! Мой вам совет, обходите стороной Лого Моторс и будет вам счастье.
какая щедрость у этого Лого Моторс, после того как они огрели и поимели с меня сумму первоначального взноса, двести тысяч рублей, на сранную весту кросс, так еще и кредит влепили под 15% вместо обещанных 3% но ладно с этим я как то еще смирился, ничего страшного скажете вы, условия у них такие рубль дешевеет и так далее, но объясните мне пожалуйста какого хрена они стали втюхивать какие то купоны на мойку, вы че серьезно?! это же пипец как смешно, просто не могу, Лого Моторс самые креативные ребята которым хватило ума сделать акцию, звучит так купи развалюху у нас и попробуй отмыть ее в нормальный автомобиль, спасибо Лого Моторс теперь я буду лучше смотреть на такие заведения.
читаю отзывы и офигиваю сколько людей попадается на этот пи*дец банки врут. Люди пиз*ят без умолку, автосалоны которые обнавывают людей государство, пипец про Лого Моторс столько говорят прям не вериться что серьезно люди так зарабатывают на простых таких же людях из плоти и крови?! Ума не приложу почему надо обманывать, что нельзя делать для людей? Логика идиотов давай обанывать людей что бы они приходили больше, и так уже проблема с тем что покупаешь машину а она уже сука трещит по швам, в чем логика обманывать? Автосалон зарекомендовал себя как крайне не желательное место для посещения, тем более отдавать деньги таким людям которые пытаются наживиться за счет обычных людей из крови и мяса глупо очень.. мир сошел сума.