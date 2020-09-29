Много акций и скидок на автомобили в новом автосалоне под названием Лого Моторс в городе Ижевск по адресу Азина 83. Цены на автомобили очень низкие, вот например Киа Риа можно приобрести от 489 400 рублей. Существует так же максимально выгодная государственная программа Первый семейный автомобиль. Акция счастливые часы до 12:00. В автосалоне так же доступен Трейд-ин.

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Сайт автосалона: https://logo-motors.ru/

Адрес автосалона: Ижевск, Улица Азина 83

Телефон автосалона: +7-3412-20-97-38